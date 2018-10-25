وظائف شاغرة في جمعية وقار بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمساندة كبار السن “ وقار ” ، وظائف إدارية شاغرة، لحملة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة على اسم:محاسب: لديه خبرة وشهادة في المحاسبة أو الإدارة المالية للجهات الأهلية المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موظف في قسم الخدمات المساندة والجودة: لديه خبرة وشهادة في الشؤون الإدارية أو تنمية الموراد البشرية والجودة.

وأكدت الجمعية أنه يجب على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: هنـــــا.. علما بأن آخر موعد للتقديم في يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018م.