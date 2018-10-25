شركة إميرسون تعلن عن وظائف هندسية شاغرة في الدمام والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة إميرسون الدولية، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها يتوفر لديها وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر.

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة تحمل اسم:

مخطط المبيعات والعمليات في الدمام.

مهندس أجهزة وبرامج في الخبر.

وأشارت الشركة إلى أن للتقديم، ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، وذلك بدءًا من اليوم : هنـــــا.