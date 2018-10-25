وظائف شاغرة لحراس المدارس في تعليم البكيرية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية (الأمن والسلامة المدرسية)، عدد (15) وظيفة تحت اسم “ حارس أمن ” ، كما ترغب الإدارة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس على مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، وستكون الأولوية لمن ألغيت عقودهم (الأجر اليومي).

وأوضحت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي: أن يكون سعودي الجنسية، أن لا يقل عمره عن (30) عاماً، ولا يزيد على (55) عاماً لمدارس البنين، أن لا يقل عمره عن (35) عاماً، ولا يزيد على (55) عاماً لمدارس البنات.

بالإضافة إلى الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى، وأن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك)، وأيام العمل (6) أيام في الأسبوع، وصحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي)، وأن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).

وتتضمن أيضًا الشروط : الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع، التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني، ساعات العمل (8) ساعات يومياً، الراتب الشهري (يحدد عند المقابلة)، العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم

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