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عجوز ستينية تزعم اغتصابها والطبيب يكشف مفاجأة

عجوز ستينية تزعم اغتصابها والطبيب يكشف مفاجأة
مليكة فؤاد(صدى):

تداولت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أنباء عن زعم إمرأة ستينية، تعرضها للاغتصاب بإحدى أحياء مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن مصدر مسئول قال: إن المرأة تبلغ من العمر 62 سنة، وتسمى ” عائشة ” وتتواجد الآن بمستشفى ” مولاي يوسف ” لأمراض النساء، لافتًا إلى أن الطبيب المختص بمعالجة الحالة أكد عدم تعرض السيدة الستينية، لأي اعتداء جنسي أو اغتصاب.

وأشار ” المصدر المغربي ” ، إلي أن الطبيب يرجح إصابة الستينية المذكورة، بإضطرابات نفسية.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن أجهزة الأمن المغربية تتابع الحالة عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممكن هلوسة لادوية او مأكولات / مشروبات تناولتها قبل الادعاء بأيام ! علي كل ربنا يشفيها ويصلحها .

[ عدد التعليقات: 56860 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا الشر ,,

,, الله اعلم بحالهم ,,

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