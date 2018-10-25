عجوز ستينية تزعم اغتصابها والطبيب يكشف مفاجأة
تداولت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أنباء عن زعم إمرأة ستينية، تعرضها للاغتصاب بإحدى أحياء مدينة الدار البيضاء.
وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن مصدر مسئول قال: إن المرأة تبلغ من العمر 62 سنة، وتسمى ” عائشة ” وتتواجد الآن بمستشفى ” مولاي يوسف ” لأمراض النساء، لافتًا إلى أن الطبيب المختص بمعالجة الحالة أكد عدم تعرض السيدة الستينية، لأي اعتداء جنسي أو اغتصاب.
وأشار ” المصدر المغربي ” ، إلي أن الطبيب يرجح إصابة الستينية المذكورة، بإضطرابات نفسية.
وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن أجهزة الأمن المغربية تتابع الحالة عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.
abdul[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن هلوسة لادوية او مأكولات / مشروبات تناولتها قبل الادعاء بأيام ! علي كل ربنا يشفيها ويصلحها .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3205 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسيكينه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56860 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا الشر ,,
,, الله اعلم بحالهم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17216 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يلطف بها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36895 ] نشر منذ 18 دقيقة
يمكن الكهله نعد تميز بين الحلم والحقيقة
وجاها أبليس في المنام
وعلى بالها
أنه حقيقة🤔