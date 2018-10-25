عجوز ستينية تزعم اغتصابها والطبيب يكشف مفاجأة

مليكة فؤاد(صدى):

تداولت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، أنباء عن زعم إمرأة ستينية، تعرضها للاغتصاب بإحدى أحياء مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن مصدر مسئول قال: إن المرأة تبلغ من العمر 62 سنة، وتسمى ” عائشة ” وتتواجد الآن بمستشفى ” مولاي يوسف ” لأمراض النساء، لافتًا إلى أن الطبيب المختص بمعالجة الحالة أكد عدم تعرض السيدة الستينية، لأي اعتداء جنسي أو اغتصاب.

وأشار ” المصدر المغربي ” ، إلي أن الطبيب يرجح إصابة الستينية المذكورة، بإضطرابات نفسية.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن أجهزة الأمن المغربية تتابع الحالة عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة.