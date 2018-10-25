ذئاب بشرية تعتدي على طفلة جنسيًا وتقتلها خنقًا
قامت عصابة بالاعتداء على طفلة مصرية تبلغ من العمر 12عامًا جنسيًا وقتلها خنقًا وذلك بعد خطفها أثناء شرائها بعض متطلبات المنزل طلبتها منها والدتها من السوق.
واستغاثت الطفلة بأمها من الذئاب البشرية الذين قاموا بخطفها، فهرول الأب وزوجته إلى قسم الشرطة ليستغيث بهم فى اختفاء ابنتهم ولكن كان الأوان قد فات وماتت الضحية خنقاً.
استمرت التحريات فى بحثها حول المختطفين وتحديد هويتهم وبالفعل توصلت الشرطة إلى الجناة، وتم تحديدهم، حيث أحدهم سائقا توك توك ويقيمان بعزبة ناصر بدار السلام، وبالفعل تم التوصل إليهما، وتم القبض عليهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56860 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ان شاء الله يفصلون رؤوسهم عن جثثهم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11617 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
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الله يرحــمها ويجــعل مثــواها الجــنه .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17216 ] نشر منذ 39 دقيقة
وش الغباء ذا في بعض الامهات تنزل بنتها لحالها , الله ينتقم منهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36895 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاتستغربين يادانه
الغباء هذا
عندنا وعندهم خير
أشوفهن حتى عندنا تجي البنت للبقالة
لابسه شورت ضيق وبلوزه علاقي
وبعضهن تحط حمره وكحل
وشعرها على ورى
وأبو هنود👀👯
ولا تكلمنا قالوا
باقي صغيرة
ولا طاح الفاس في الراس
جو يصيحون😐
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17216 ] نشر منذ 1 دقيقة
والله الأم المهمله يبي لها تربيه من اول وجديد ! وجلد بعد عشان تكون قد المسؤوليه