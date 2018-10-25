ذئاب بشرية تعتدي على طفلة جنسيًا وتقتلها خنقًا

القاهرة(صدى):

قامت عصابة بالاعتداء على طفلة مصرية تبلغ من العمر 12عامًا جنسيًا وقتلها خنقًا وذلك بعد خطفها أثناء شرائها بعض متطلبات المنزل طلبتها منها والدتها من السوق.

واستغاثت الطفلة بأمها من الذئاب البشرية الذين قاموا بخطفها، فهرول الأب وزوجته إلى قسم الشرطة ليستغيث بهم فى اختفاء ابنتهم ولكن كان الأوان قد فات وماتت الضحية خنقاً.

استمرت التحريات فى بحثها حول المختطفين وتحديد هويتهم وبالفعل توصلت الشرطة إلى الجناة، وتم تحديدهم، حيث أحدهم سائقا توك توك ويقيمان بعزبة ناصر بدار السلام، وبالفعل تم التوصل إليهما، وتم القبض عليهما.