جيسوس: نهدي الفوز إلى الجماهير و ” عموري “

نواف السالم(صدى):

أبدى البرتغالي، جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، سعادته بالفوز على نادي الاتحاد في لقاء الكلاسيكو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة السابعة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” جيسوس ” في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: ” لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق يملك لاعبين ممتازين، لكنهم لعبوا طوال المباراة بطريقة دفاعية بالرغم من أنهم يملكون لاعبين يستطيعون الهجوم ” .

وأضاف : ” أنا المسؤول عن أي شيء فني في الفريق، اختياري لمنفذ ركلات الجزاء يعود لتوقيت المباراة، لايوجد لدينا أي لاعب يقول أنا من ينفذ كل هذه الأمور سبق واتفقنا عليها في التدريبات ” .

واستطرد : ” كل الفرق التي ستواجهنا ستلعب 60 الى 70 دقيقة وهم في الدفاع على عكس فريقنا ، غيّرت بشكل كلّي طريقة اللعب الدفاعية وسأقوم بتغيير الفكرة الدفاعية القديمة في الكرة السعودية ” .

واختتم : ” مبروك لجمهور الهلال الحاضر بشكل كبير هذا اليوم ونهديهم هذا الانتصار، كما نهديه إلى عموري ” .