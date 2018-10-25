نشر : منذ 4 ساعات 1٬390 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. محمد نور يُهاجم حكم المباراة بعد خسارة الاتحاد الوسوم:الاتحاد, الهلال
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 1 ساعة
يا محمد نور المشكلة ليس في الحكم ..المشكلة في اللاعبين والمدرب.. تحفظ دفاعي مبالغ فيه وكأن الاتحاد يلعب مع برشلونة..الاتحاد لو يتحفظ أمام فريق بالدرجة الثانية يتسجل فيه وممكن ينهزم ..الاتحاد لا يجيد الدفاع ولا التحفظ الدفاعي ..الاتحاد يجيد الضغط العالي واللعب في منطقة الخصم هذه الروح المعروفة فيه واختفت بكل أسف !
على المدرب والإدارة عمل كبير خاصة في المجال النفسي ثم الفني