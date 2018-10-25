محكمة توثق طلاق شاب لزوجته عبر الواتسآب
لجأت فتاة مصرية للمحكمة بعد أن رفض زوجها توثيق طلاقه لها عبر رسالة أرسلها لها على واتسآب، حيث نشب خلاف بينهما بسبب رفضه إجراء بعض الفحوصات الطبية لمعرفة سبب تأخر الإنجاب لديهما.
وحاولت الزوجة توثيق الطلاق لكن الزوج رفض هذا فاضطرت للجوء إلى محكمة الأسرة لإثبات طلاقها.
وأرسلت المحكمة إعلانات بالقضية حتى يتم إنهاء تلك الإجراءات لكن عادة الزوج لم تتغير ورفض الحضور أو حتى الاهتمام فأصدرت المحكمة حكمها بإثبات الطلاق الذي تم عبر رساله على الواتسآب.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3205 ] نشر منذ 4 ساعات
الطلاق مثل حد السيف
ما ينتهاون به ولا ينمزح معه
المشكلة الحين البزارين صارت على لسانهم
هو توه مافقس من البيضة😂😂
يحسبونها سلوم وعلوم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33500 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56862 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36911 ] نشر منذ 2 ساعتين
أقدت فيه🤗