غوميز: بعد الهدف الأول مرينا بنزول في المستوى

ماجد محمد(صدى):

‏أكد مهاجم الهلال، غوميز، أن الفريق مرَّ بحالة نزول في المستوى بعد إحراز الهدف الأول له، مشيرًا إلى أنه عاد إلى المباراة مرة أخرى وسجّل هدفين.

وكان الهلال قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على فريق الاتحاد، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” غوميز ” ، أن ‏الاتحاد فريق جيد، و أن الهلال استطاع الاستمرار في الانتصارات من خلاله.

وعن إصابة اللاعب عمر عبدالرحمن ” عموري ” ، أكد أن الفريق سيفتقده كثيرًا وأنه قضى ليلة كاملة بجانبه، معربًا عن حزنه وعن افتقاده إياه.

يذكر أن ” عموري ” كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الهلال والشباب الماضية، وسافر على إثرها إلى برشلونة لإجراء العملية.