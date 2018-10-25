شركة سيمنس الألمانية تعلن عن 17 وظيفة شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

يتوفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية في شركة سيمنس الألمانية الدولية SIEMENS، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في مدينة الرياض.

وأعلنت الشركة أن الوظائف المتاحة تحمل اسم:

1- مدير التوظيف ( للسعوديين. )

2- مهندس مبيعات ( للسعوديين. )

3- مدير التركيبات.

4- مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمدادات الطاقة.

5- مشرف صيانة الاتصالات.

6- مدير الفريق وأعمال المشروع.

7- مدير صيانة البنية التحتية.

8- مدير الصيانة العامة.

9-مشرف صيانة إرسال الإشارات.

10- مهندس جدولة.

11- مشرف صيانة المستودعات ومعدات الورش.

12-مشرف صيانة المخزون.

13- مشرف الصيانة منصة الفحص.

14- مدير اللوجيستيات والوثائق.

15- مهندس فحص وتكليف.

16- مدير مبيعات المنطقة ( للسعوديين. )

17- مهندس تخطيط الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، وذلك بدءًا من اليوم. هنــــــا..