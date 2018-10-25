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شاهد .. اختلفو على الغداء وخربت الكشتة




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 24 دقيقة

مدري النيابة العامة
متى تلتفت للمهايطين ذولي إلي وصلوها لنعمة ربنا
غيرنا يتمنى كسرة الخبز لو جاف ونحن نهايط
ياهو مو لدرجة ذي

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