شاهد .. اختلفو على الغداء وخربت الكشتة

الخميس 25
أكتوبر
مدري النيابة العامة
متى تلتفت للمهايطين ذولي إلي وصلوها لنعمة ربنا
غيرنا يتمنى كسرة الخبز لو جاف ونحن نهايط
ياهو مو لدرجة ذي
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طفشه
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 24 دقيقة
مدري النيابة العامة
متى تلتفت للمهايطين ذولي إلي وصلوها لنعمة ربنا
غيرنا يتمنى كسرة الخبز لو جاف ونحن نهايط
ياهو مو لدرجة ذي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33492 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طفشه