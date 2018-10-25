رغم ثرائه.. أب يترك طفله ينام على البلاط

القاهرة(صدى):

تزوجت ربة منزل، من رجل قاسي القلب وبعد مرور عامين طلب من زوجته مساعدته لشراء شقة جديدة في مدينة نصر ، فباعت مشغولتها الذهبية لتساعده، وعقب فترة انجبت منه طفلًا.

ومنذ أشهر قليلة طلب الزوج من زوجته بيع الشقة، وللمرة التانية على التوالي وافقته الزوجة دون تردد، وعقب بيعها أصر علي الإقامة مع والده القاسي، وعندما شكت لزوجها سوء معاملة والده، قال لها بقلب بارد: ” يبقى الطلاق الحل “، ونظرًا لعدم توقيعه علي قائمة المنقولات أخذها جميعًا، لدرجة أنه أخذ غرفة النوم وترك ابنه ينام علي مرتبة صغيرة كان بسببها يبكي كثيرًاه، وتدهورت حالته النفسية بسبها، ولكنه في الأخير لم يجد حلًا سوي النوم عليها.

ولم تجد الزوجة أمامها حل سوى الذهاب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمدينة نصر، لتوثيق عقد اتفاق مبرم بينها وبين طليقها، لتضمن حق ابنها في أن يلتزم الأب بإلحاقه بمدرسة حكومية رغم ثراء الأب وامتلاكه عدة شقق سكنية إضافة إلى سيارتين أحدث موديل ونفقة شهرية، بجانب دفعه قيمة فرش وغطاء بـ 1500 جنيه شهريًا، وإعطائها شقة فى مساكن الشباب بالعاشر من رمضان للإقامة فيها هى وطفلها لحين انتهاء مدة حضانتها.