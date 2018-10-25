بالفيديو.. أسدان يتعاركان من أجل أنثى

كيب تاون(صدى):

أثار مقطع فيديو ” لذكرين من الأسود ” وهم في الأصل أشقاء في أحد محميات جنوب أفريقيا، حالة من الجدل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة عراكهما الشديد للفوز بإحدى إناث القطيع.

كانت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، بثت مقطع فيديو مثير يوثق العراك الذي نشب بين الأسدين ” كاكا، ماراديدي ” المتواجدين في المحمية، وكان ” كاكا ” تزاوج مع أحد اللبؤات و بعد ما فرغ تركها ليشرب من البحيرة، وهربت اللبؤة منه.

وعند عودته تتبع ” كاكا ” الرائحة ليجدها مع أخيه ماراديدي، وبدأ الذكران في الشجار العنيف حتى انهزم كاكا لضعفه وفاز ماراديدي بالأنثى.