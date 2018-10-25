بالفيديو.. أسدان يتعاركان من أجل أنثى
أثار مقطع فيديو ” لذكرين من الأسود ” وهم في الأصل أشقاء في أحد محميات جنوب أفريقيا، حالة من الجدل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة عراكهما الشديد للفوز بإحدى إناث القطيع.
كانت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، بثت مقطع فيديو مثير يوثق العراك الذي نشب بين الأسدين ” كاكا، ماراديدي ” المتواجدين في المحمية، وكان ” كاكا ” تزاوج مع أحد اللبؤات و بعد ما فرغ تركها ليشرب من البحيرة، وهربت اللبؤة منه.
وعند عودته تتبع ” كاكا ” الرائحة ليجدها مع أخيه ماراديدي، وبدأ الذكران في الشجار العنيف حتى انهزم كاكا لضعفه وفاز ماراديدي بالأنثى.
تعليق[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 31 دقيقة
كفو ياماراديدي🦁 ههههههههه
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 28 دقيقة
لو كان الموضوع بالقوة قاتلنا🗡💪🏻
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33492 ] نشر منذ 24 دقيقة
يازين أشكالها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33492 ] نشر منذ 23 دقيقة
شكلها تدرب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33492 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه امحق التفسير
abdul[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 19 دقيقة
سبحان الله ! حتي في اللبوات مائلات ومميلات ؟ ان كيدهن عظيم ! وبعدين ايش معني مع اخيه؟ ما تفتّش لها واحد غيره، ابن الحارة، ولّا من مولات المحمية، ولا غيره. مالَقِ ت واحد تهرب و إيّاه إلّا أخوه الضّخم ؟
أخصائي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 11 دقيقة
عبد اللّه هم حيوانات ~أكرم اللّه القارىء~ وحنا بشر عنا عقل وفيه شي إسمه النصيب°°خليك قوي عقل والله يكتب لك اللي فيه الخير😊😊بالنسبة لماراديدي برافو🤣🤣