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بالفيديو.. أسدان يتعاركان من أجل أنثى

بالفيديو.. أسدان يتعاركان من أجل أنثى
كيب تاون(صدى):

أثار مقطع فيديو ” لذكرين من الأسود ” وهم في الأصل أشقاء في أحد محميات جنوب أفريقيا، حالة من الجدل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة عراكهما الشديد للفوز بإحدى إناث القطيع.

كانت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، بثت مقطع فيديو مثير يوثق العراك الذي نشب بين الأسدين ” كاكا، ماراديدي ” المتواجدين في المحمية، وكان ” كاكا ” تزاوج مع أحد اللبؤات و بعد ما فرغ تركها ليشرب من البحيرة، وهربت اللبؤة منه.

وعند عودته تتبع ” كاكا ” الرائحة ليجدها مع أخيه ماراديدي، وبدأ الذكران في الشجار العنيف حتى انهزم كاكا لضعفه وفاز ماراديدي بالأنثى.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 31 دقيقة

كفو ياماراديدي🦁 ههههههههه

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 28 دقيقة

لو كان الموضوع بالقوة قاتلنا🗡💪🏻

[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 19 دقيقة

سبحان الله ! حتي في اللبوات مائلات ومميلات ؟ ان كيدهن عظيم ! وبعدين ايش معني مع اخيه؟ ما تفتّش لها واحد غيره، ابن الحارة، ولّا من مولات المحمية، ولا غيره. مالَقِ ت واحد تهرب و إيّاه إلّا أخوه الضّخم ؟

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 11 دقيقة

عبد اللّه هم حيوانات ~أكرم اللّه القارىء~ وحنا بشر عنا عقل وفيه شي إسمه النصيب°°خليك قوي عقل والله يكتب لك اللي فيه الخير😊😊بالنسبة لماراديدي برافو🤣🤣

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