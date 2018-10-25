بالفيديو والصور..انهيار العديد من الطرق والجسور بالأردن بسبب السيول

عمان(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو اليوم الخميس، انهيار العديد من الطرق والجسور في الأردن بسبب السيول التي ضربت أنحاء واسعة من البلاد.

وتوفى 10 أطفال كانوا في حافلة مدرسية حين داهمتهم السيول قرب البحر الميت فيما لا يزال البحث جارياً عن ناجين حيث كان في الحافلة تقل خمسين فرداً.

وإعلنت الجهات الأمنية الأردنية، حالة الطوارئ في العاصمة عمان، فيما قررت العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة في الساعات المبكرة من صباح اليوم.