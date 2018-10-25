أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويوجه بتنفيذ الخطط الاحترازية

محمود البلوي(صدى):

تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك الحالة المطرية منذ بدايتها والتي عمت معظم ارجاء المنطقة اليوم الخميس سال على اثرها العديد من الأودية سائلاً المولى القدير ان يعم بنفعها ويجعلها امطار خير وبركة على الجميع كما وجه سموه كافة الإدارات الحكومية المعنية الى تنفيذ الخطط الاحترازية الموضوعة مسبقاً لمواجهة هذة الحالات .

حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ ٤٩شخص في كافة ارجاء المنطقة كما نتج عن ذلك وفاه احد الاشخاص سائلين المولى القدير ان يرحم المتوفى وصادق العزاء لكافة أسرته .وقد شارك فى عمليه الانقاد الطيران العمودى بالقاعده الجويه.