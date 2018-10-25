بالصور.. الزعيم يستعيد الصدارة بعد الفوز على الاتحاد
استعاد نادي الهلال صدارة الدوري، بعد تغلبه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجَّل محمد كانو الهدف الأول للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 8، فيما تعادل الاتحاد بهدف من أليكساندر بيشيتش في الدقيقة 19 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أحرز غوميز هدف التقدم للزعيم، في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وعزَّز كارلوس إدواردو التقدم في الدقيقة 95 من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز، فقد استعاد الهلال صدارة الدوري بـ19 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطتين في المركز الأخير.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3205 ] نشر منذ 4 ساعات
مبر💙و💙و💙و💙و💙و💙و💙ك
الفوووووووووووووووووووووووووووووز
للامانه النصر ما زال متصدر بفارق هدف
خلوهم يستانسون شوي😂😂تراهم متجمهرين يبون الفار😂
هدف قوميز خرااافي
ميغسي قوميز ميغسي
هاردلك للاتحاد قدمو مستوى قمه في الامتياز
الهلال رغم الظروف صعق الضيوف
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 1 ساعة
لا جديد في الاتحاد.. دفاع سيء رغم التراجع والتحفظ ..وسط تائه …هجوم متواضع ..تعددت الخطط والمدربين والهزيمة واحدة!
المشكلة في المقام الأول برأيي مع احترامي للجميع: الإدارة الاتحادية… والتي تعاقدت مع دياز والأجانب والمحليين، وتركت الحابل على النابل لدياز الفاشل بامتياز كي يلعب بالفريق.. والنتيجة ضياع بطولة السوبر وتذيل الدوري واختفاء والروح المعروفة عند الاتحاد.. كل الفرق تصاعدت بالمستوى إلا الاتحاد ..الاتحاد بمحلييه وأزماته المادية أحلى! مطلوب الآن من يشعل قلوب اللاعبين ويشحذ الهمم ويغذي الروح ويزرع الطموح..
zezu[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 55 دقيقة
ايه 19 نقطة والله انك في وادي والدوري في وادي