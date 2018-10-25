بالصور.. الزعيم يستعيد الصدارة بعد الفوز على الاتحاد

نواف السالم:تصوير محمد السعران .. منصور حزام(صدى):

استعاد نادي الهلال صدارة الدوري، بعد تغلبه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجَّل محمد كانو الهدف الأول للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 8، فيما تعادل الاتحاد بهدف من أليكساندر بيشيتش في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز غوميز هدف التقدم للزعيم، في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وعزَّز كارلوس إدواردو التقدم في الدقيقة 95 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، فقد استعاد الهلال صدارة الدوري بـ19 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطتين في المركز الأخير.