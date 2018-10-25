سمو ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لملك الأردن إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين ، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وعودة المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب ” .