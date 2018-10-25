خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لملك الأردن إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يكتب عودة المفقودين سالمين ، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ” .