بالفيديو.. لحظة خروج الفريق الذي أجرى عملية فصل التوأم السيامي من غرفة العمليات

سعيد العجل(صدى):

وثَّقت صحيفة ” صدى ” لحظة خروج الفريق الطبي الذي أجرى عملية فصل التوأم السيامي ” شيخة وشموخ ” ، من غرفة العمليات، بعد انتهاء العملية التي استمرت 10 ساعات ونصف.

وأعلن الدكتور عبدالله الربيعة، أن الطفلتان حالتهما مستقرة الآن وهما في العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تحديات كثيرة في العملية، كفصل الأعضاء المتداخلة في الحوض سواء كانت الأمعاء أو المسالك البولية والتناسلية، إلا أنه بفضل الله ثم خبرة الفريق الطبي تم تخطي هذه التحديات.

وكانت العملية قد بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وانتهت مساء اليوم بنجاح.