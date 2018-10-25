شركة المراعي تعلن عن وظائف خالية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

للسعوديين وغير السعوديين، هكذا جاء إعلان شركة المراعي للألبان من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، على أن يكون المتقدم من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض.

وأعلنت أن الوظائف المتاحة في الشركة تحمل هذه المسميات:

1- مدير أول تميز الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: ( الإدارة، أو الهندسة. )

2- مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ( الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب. )

3-محلل مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصصات: ( علوم الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب. )

وبينت شركة المراعي أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، وذلك بدءًا من اليوم.

https://career5.successfactors.eu