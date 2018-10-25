صورة تاريخية لعملة سعودية تعود لعهد الملك فيصل

نايف السالم(صدى):

وثَّقت صورة تاريخية، لعملة سعودية ترجع إلى عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، حيث صدرت بتاريخ 15 ذي القعدة سنة 1387 هـ.

ونشرت البنوك السعودية، صورة للعملة وهي من فئة (50 ريالًا)، كما يتوسطها شعار المملكة وفي اليمين صورة داخلية للمسجد النبوي الشريف، وفي الخلف صورة لمزرعة في محافظة الخرج.

وعلّق الحساب على الصورة قائلًا : ” أحد إصدارات العملة الورقية في عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله كانت فئة خمسون ريالاً ” .