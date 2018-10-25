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  3. شاهد .. مضاربة مزارعين بسبب أرضية .. وش يفك بينهم

شاهد .. مضاربة مزارعين بسبب أرضية .. وش يفك بينهم




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56831 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, هذا اللي يقول // اختلط الرامي باالعصى الحامي ,,

[ عدد التعليقات: 33486 ] نشر منذ 51 دقيقة

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حرام ضحكت من قلبي 😂😂😂😂😂😂😂 هذا الدواس والى بلاش مو الي يتمذهبون

[ عدد التعليقات: 33486 ] نشر منذ 48 دقيقة

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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الي معه بندقه وشارد من العصاه ها حولها يا مسلمين حلوها

اختلط الحابل بالنابل

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