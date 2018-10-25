نشر : منذ 1 ساعة 879 3 فيديوهات متنوعة شاهد .. مضاربة مزارعين بسبب أرضية .. وش يفك بينهم الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56831 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا اللي يقول // اختلط الرامي باالعصى الحامي ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33486 ] نشر منذ 51 دقيقة
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حرام ضحكت من قلبي 😂😂😂😂😂😂😂 هذا الدواس والى بلاش مو الي يتمذهبون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33486 ] نشر منذ 48 دقيقة
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الي معه بندقه وشارد من العصاه ها حولها يا مسلمين حلوها
اختلط الحابل بالنابل