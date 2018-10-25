وكالة الانباء السعودية (واس) تصرح بأن كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ستشارك في فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات و ملحقاتها

سعيد العجل(صدى):

صرحت وكالة الانباء السعودية (واس) في خبر وزعته علي بعض الصحف المحلية، بأن (كلية الاتصالات والمعلومات) في الرياض ستكون ضمن الجهات التي ستشارك في المعرض المذكور والذي سينطلق في الفترة (٢٩ إلي ٣١ أكتوبر ٢٠١٨م) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من (٢٠ إلي ٢٥ ورشة عمل) يشارك فيها متحدثون عالميون إلي جانب ندوات تفاعليه علي أعلي مستوي في إستخدام أحدثً التقنيات الناشئة وحلول الاتصالات و أحدث الأدوات والتطبيقات الرقمية، حيث سيشارك عدد من أعضاء التدريس بالكلية في ورش العمل.

وتذكر الوكالة في خبرها بقولها: ” يذكر أن المعرض يعد أكبر فاعلية للبيع المباشر والتجاري، ويضم كبري القطاعات في صناعة الهواتف النقالة وملحقاتها، وذلك لبناء علاقات تجارية ممتازة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيره والحلول وشركات الامن المعلوماتية والاتصالات من أجل مستقبل أفضل وقوي، ويتوفر في هذا الحدث الكبير منصة حيوية للموردين، وكبري الشركات، ومعاهد التدريب، وشركات تكنولوجيا المعلومات ” .