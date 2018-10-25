” التعليم ” تعلن عن السماح لمنسوبيها بنقل خدماتهم و التحويل للكادر الإداري

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن السماح لجميع منسوبيها بنقل خدماتهم لجهات خارج وزارة التعليم “ التعليم العام ” ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري والإعارة لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت الوزراة أن التقديم على هذه الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة خلال الفترة مابين 19/2/1440 وحتى 20/4/1440 من العام الدراسي 1439/1440 مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات و الإعارة والتكليف الواردة بالقرار الوزاري رقم 31780198 وتاريخ 9/7/1431.

وأكدت الوزارة على عدم استقبال أو رفع طلبات نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام) .