الدكتور الربيعة يكشف لـ ” صدى ” التحديات التي واجههوها في عملية فصل التوأم السيامي

سعيد العجل(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، أن عملية فصل التوأم السيامي ” شيخة وشموخ ” تكللت بالنجاح، مضيفًا أنها استمرت لـمدة 10 ساعات ونصف، مؤكدًا استقرار كل المؤشرات الحيوية للتوأم.

وأوضح أن العملية هي الإنجاز الـ46 للمملكة في هذا المجال، متمنيًا أن يخرج التوأم قريبًا من غرفة العناية المركزة، وتمارسان حياتهما الطبيعية.

وحول الصعوبات التي واجهت الفريق أُثناء العملية، أشار إلى أنه كان هناك تحديات كثيرة في العملية، مؤكدًا أن فصل الأعضاء المتداخلة في الحوض سواء كانت الأمعاء أو المسالك البولية والتناسلية كانت حساسة للغاية، إلا أنه بفضل الله ثم خبرة الفريق الطبي تم تخطي هذه التحديات.

وأكد أن مملكة الإنسانية والعطاء والإنجازات، أثبتت للإنسانية أنها اسم على مسمى، قائلًا : ” في كل يوم بهذا اليوم الغالي نحتفل بإنجاز جديد ” .

وكانت العملية قد بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وانتهت مساء اليوم بنجاح.