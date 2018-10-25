بمشاركة 16 ادارة تعليم تعليم الشمالية يستضيف المهرجان المسرحي للصغار في عرعر مول

سلطان الهوير(صدى):

يرعى سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبد الرحمن القريشي صباح يوم الأثنين القادم الموافق٢٠/ ٢/ ١٤٤٠هـ انطلاق فعاليات المهرجان المسرحي الثقافي للصغار على مستوى المملكة بمشاركة تعليم الرياض والمجمعة والخرج وحائل وحفر الباطن والجوف وتبوك وشقراء والقريات وعنيزة والمذنب والشرقية والأفلاج والدوادمي والقويعية والشمالية.

على مسرح مجمع عرعر مول وتستمر لمدة ثلاث أيام .

وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ ثامر قمقوم أن فعاليات المهرجان المسرحي الثقافي تنطلق على فتريتين فترة صباحية تبدأ الساعة ٩ صباحاً وفتره مسائية تبدأ الساعة ٤،٤٥ عصراً وتقدم الإدارات التعليمية المشاركة عروضها وفق الجدول المعد للمهر جان وتشمل العروض على أناشيد وأبريتات وعروض مسرحية وإلقاء فردي وجماعي ومكتبة للطفل.