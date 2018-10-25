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الدفاع المدني يوضح حقيقة حادث لشاحنة على طريق ” مكة المكرمة- جدة “

الدفاع المدني يوضح حقيقة حادث لشاحنة على طريق ” مكة المكرمة- جدة “
نايف السالم(صدى):

نفى الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، وقوع حادث لشاحنة في طريق مكة-جدة السريع.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الحادث والصور المتداولة، تعبر عن حادث قديم.

ويذكر أن بعض الطرق السريعة شهدت اليوم الخميس عددا من الحـوادث المرورية بسبب العواصف الرملية الشديدة التي اجتاحت العديد من المناطق، ومنها طريق ” القريات – طبرجل ” الذي وقع عليه حادث جماعي لعدد من سيارات النقل الكبير.


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