الدفاع المدني يوضح حقيقة حادث لشاحنة على طريق ” مكة المكرمة- جدة “

نايف السالم(صدى):

نفى الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، وقوع حادث لشاحنة في طريق مكة-جدة السريع.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الحادث والصور المتداولة، تعبر عن حادث قديم.

ويذكر أن بعض الطرق السريعة شهدت اليوم الخميس عددا من الحـوادث المرورية بسبب العواصف الرملية الشديدة التي اجتاحت العديد من المناطق، ومنها طريق ” القريات – طبرجل ” الذي وقع عليه حادث جماعي لعدد من سيارات النقل الكبير.