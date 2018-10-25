بالفيديو والصور.. الأهلي يكتسح الفتح بخماسية

ماجد محمد(صدى):

اكتسح النادي الأهلي، الفتح بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز دجانيني هدفين للأهلي في الدقيقتين 17، 76، فيما سجَّل عمر السومة هدفين في الدقيقتين 42،5، بينما سجَّل عبدالفتاح العسيري الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة 83.

وأحرز هدف الفتح الوحيد، نزوزي توكو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح عندالمركز الثامن بـ9 نقاط.

الهدف الاول لنادي ⁧#الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 17#الأهلي 1 : 0 ⁧#الفتح

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الهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 42

الأهلي 2 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/HKO8n9LOw6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#الأهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 57

الأهلي 3 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/Ibo3VkysVv — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الاول لنادي #الفتح سجله اللاعب نزوزي توكو في الدقيقة 70

الأهلي 4 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/NcDeGGBHHb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018

الهدف الرابع لنادي #الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 76

الأهلي 5 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/H4kSanvD1u — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018