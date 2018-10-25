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بالفيديو والصور.. الأهلي يكتسح الفتح بخماسية

بالفيديو والصور.. الأهلي يكتسح الفتح بخماسية
ماجد محمد(صدى):

اكتسح النادي الأهلي، الفتح بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز دجانيني هدفين للأهلي في الدقيقتين 17، 76، فيما سجَّل عمر السومة هدفين في الدقيقتين 42،5، بينما سجَّل عبدالفتاح العسيري الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة 83.

وأحرز هدف الفتح الوحيد، نزوزي توكو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح عندالمركز الثامن بـ9 نقاط.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10949 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا هو الملكي 💚🔥
اذا لعب أمتع واذا ضرب أوجع
مبروك الفوز ي ملوووووووووك والقادم اجمل☺

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة

مبروك ياأخت جنوبية وفالكم الدوري ان شاء الله

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