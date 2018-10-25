بالفيديو والصور.. الأهلي يكتسح الفتح بخماسية
اكتسح النادي الأهلي، الفتح بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز دجانيني هدفين للأهلي في الدقيقتين 17، 76، فيما سجَّل عمر السومة هدفين في الدقيقتين 42،5، بينما سجَّل عبدالفتاح العسيري الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة 83.
وأحرز هدف الفتح الوحيد، نزوزي توكو في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.
ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح عندالمركز الثامن بـ9 نقاط.
الهدف الاول لنادي #الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 17#الأهلي 1 : 0 #الفتح
pic.twitter.com/sWm9FtSWfx
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
الهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 42
الأهلي 2 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/HKO8n9LOw6
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
الهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 57
الأهلي 3 : 0 الفتح#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/Ibo3VkysVv
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
الهدف الاول لنادي #الفتح سجله اللاعب نزوزي توكو في الدقيقة 70
الأهلي 4 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/NcDeGGBHHb
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
الهدف الرابع لنادي #الأهلي سجله اللاعب دجانيني تفاريس في الدقيقة 76
الأهلي 5 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/H4kSanvD1u
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
الهدف الخامس لنادي #الأهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 83
الأهلي 5 : 1 الفتح#الاهلي_الفتح pic.twitter.com/fHA2UWazdz
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 25, 2018
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10949 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا هو الملكي 💚🔥
اذا لعب أمتع واذا ضرب أوجع
مبروك الفوز ي ملوووووووووك والقادم اجمل☺
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك ياأخت جنوبية وفالكم الدوري ان شاء الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10949 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يبارك بعمرك اخوي😊