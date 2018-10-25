” التجارة ” تشهر بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر والمتاجرة في التمور

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن التشهير بثلاثة مقيمين من جنسية عربية وآسيوية، وهم: محمد عارف كالوا( باكستاني)، وسيم عباس إسلام (باكستاني)، صلاح وداعة محمد (سوداني).

وصدر حكمًا قضائيًا بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهم نشاطاً تجارياً غير مرخص لهم بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المركزية بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهم بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.