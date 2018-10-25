العسيري يوجه بإنهاء كافة العمليات الجراحية المجدولة في مستشفى عسير خلال 90 يوم

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري بإنهاء معاناة المرضى في انتظار مواعيد العمليات الجراحية لفترات طويلة جداً في مستشفى عسير المركزي ، وذلك عبر بدء تنفيذ برنامج عاجل يستهدف إجراء ١٢٠٠ عملية جراحية بأعلى معايير الجودة و الرعاية في مدة زمنية لا تتجاوز ٣ أشهر ، عبر فريق عمل متخصص في مستشفى عسير المركزي.

ويأتي هذا التوجيه استمراراً للتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية في منطقة عسير بدعم سخي وتوجيهات كريمة من لدن سمو أمير عسير وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الصحة.

وأوضحت صحة عسير أن سعادة المدير العام اعتمد خطة العمل التنفيذية للبرنامج والتي جاءت بعد عقد ورش عمل مكثفة ترتكز على إنهاء جميع الحالات التي قد تمت جدولتها قبل منتصف عام ١٤٣٩هـ ، مع ضبط وقت انتظار المرضى للإجراء الجراحي ووضع معيار وطني لكل نوع من الحالات حسب الدليل الطبي الأفضل و حسب أفضل التجارب العالمية لضمان عدم تكرار تكدس الحالات في الانتظار مستقبلاً.

وفي إطار ذلك شرع مكتب تنسيق الحالات في مستشفى عسير المركزي وبالتنسيق مع التخصصات الجراحية المستهدفة في التواصل مع المرضى وعمل قوائم بالمواعيد الجديدة .

وأكدت صحة عسير أن هذا البرنامج قد دخل حيز التنفيذ بمسارين الأول داخلي في مستشفى عسير المركزي يمثل أكثر من ٧٠٪؜ من الحالات والثاني خارجي في مستشفى أحد رفيدة ، وتمكن فريق العمل في الأسبوع الأول فقط من المشروع من اختصار العامل الزمني ، و إجراء 83 عملية جراحية في المستشفيين ، وذلك خلال فترة العمل المسائي المكثف بخلاف العمليات التي أجريت في أوقات الدوام الرسمي ، وتنوعت العمليات ما بين استبدال مفاصل ، وجراحة عامة و سمنة مفرطة و تكميم جراحي للمعدة و أنف و وأذن و حنجرة ، وهذه العمليات في تزايد تصاعدي في الكم والنوع بشكل أسبوعي وقد كانت بعض تلك العمليات يستغرق إجراؤها سابقاً عدة أشهر قبل تنفيذ هذا المشروع .