مصرع 7 أشخاص وفقدان 44 آخريين في سيول البحر الميت

عمان(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أنباء عن إعلان المملكة الأردنية حالة الطوارئ، في العاصمة ” عمان ” عقب مقتل 7 أشخاص وفقدان 44 آخرين بمنطقة البحر الميت، نتيجة المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن وزير الصحة الأردني ” غازي الزبن ” ، أفاد بمقتل 7 أشخاص من جراء السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت.

وأشار ” الدفاع المدني ” ، إلى أن 11 شخصًا تم إنقاذهم حتى الآن من بين 44 شخصًا، تضمنت 37 طالبًا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية، لافتّا إلي أن عمليات البحث مستمرة، بعد استدعاء طائرات سلاح الجو للمشاركة في عمليات الإنقاذ.