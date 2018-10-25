بالصور.. مدني تبوك ينقذ 34 شخصاً احتجزتهم السيول

محمود البلوي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الخميس، في تبوك و بمشاركة قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية، من إنقاذ٣٤ شخصاً احتجزتهم السيول.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كان منهم ٢٦ شخصاً في وادي السرو وشقري، و ٨ أشخاص في وادي عفال التابع لمحافظة البدع مشيرًا إلى أن نتج عنها حالة وفاة وإصابة شخصين.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت قي تقريرها حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ” .