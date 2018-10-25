إيقاف لاعب العين وتغريم نادي الطائي

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارين بإيقاف لاعب نادي العين، وتغريم نادي الطائي.

وأوقفت اللجنة، لاعب نادي العين اس مانداو مباراة واحدة مع مباراة الإيقاف التلقائي، وألزمته بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال؛ لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس مما أدى إلى طرده من مباراة فريقه أمام نادي العروبة دوريًا.

كما ألزمت نادي الطائي بدفع غرامة قدرها (15,000) ريال؛ لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه طاقم التحكيم عند نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الشعلة دوريًا.