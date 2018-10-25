وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وظائف إدارية وصحية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مساعد أمين المكتبة: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو ما يعادلها، ممرضة: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

بالإضافة إلى : فني مهارات المختبر: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أخصائي مختبرات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية، أو ما يعادلها، مسؤول شؤون الطلاب ثاني: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة.

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