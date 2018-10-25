بالفيديو والصور.. انتهاء عملية فصل التوأم السيامي ” شيخة وشموخ “

سعيد العجل(صدى):

انتهت، قبل قليل، عملية فصل التوأم السيامي السعودي ” شيخة وشموخ ” ، وهما في حالة مستقرة الآن.

وأعلن الدكتور عبدالله الربيعة، أن العملية تكللت بالنجاح وقد استمرت لـ10 ساعات ونصف، مؤكدًا استقرار كل المؤشرات الحيوية للتوأم.

وأوضح أن العملية هي الإنجاز الـ46 للمملكة في هذا المجال، متمنيًا أن يخرج التوأم قريبًا من غرفة العناية المركزة، وتمارسان حياتهما الطبيعية.

وأشار إلى أنه كان هناك تحديات كثيرة في العملية، مؤكدًا أن فصل الأعضاء المتداخلة في الحوض سواء كانت الأمعاء أو المسالك البولية والتناسلية كانت حساسة للغاية، إلا أنه بفضل الله ثم خبرة الفريق الطبي تم تخطي هذه التحديات.

وكانت العملية قد بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ويترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوأم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

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