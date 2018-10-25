الشيخ سليمان العقيلي إلى رحمة الله

سعيد العجل(صدى):

توفي اليوم الخميس الشيخ: سليمان بن محمد الفهد العقـيلي، بعد تردي حالته الصحية مؤخراً.

وسيصلى عليه غداً بعد صلاة الجمعة في جامع إبن رخيص

بمحافظة المذنب في منطقة القصيم.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له وجعل الجنة مستقره ومسكنه..

( صدى ) تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لزوجته أم محمد، وأبناءه وبناته وآل العقــيلي جميعاً..

(( إنا لله وإنا إليه راجعون ))

للعزاء إبنه محمد، جوال: 0506610665

ابنه المهندس ماجد: 0505151882