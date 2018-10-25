تحذير لمرتادي طريق الطائف-الرياض

حمود العنزي (صدى):

يشهد طريق الطائف-الرياض (ظلم)، الآن، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

ووجّه المركز الوطني للعمليات الأمنية، تحذيرًا لمرتادي الطريق، داعيًا إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وحذَّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، المواطنين من هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، فيما حذرت من القرب من الأودية تجنبًا لمخاطر السيول.