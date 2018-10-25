النيابة الإسبانية : نطالب بإعادة فتح التحقيق في قضية زرع كبد لـ أبيدال

نواف السالم(صدى):

أكدت النيابة الإسبانية اليوم الخميس، على ضرورة إعادة فتح التحقيق في القضية الخاصة بوجود مخالفات في عملية زرع كبد خضع لها اللاعب السابق في صفوف برشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، في عام 2012.

وجاء ذلك بعد أن قررت إحدى محاكم كاتالونيا حفظ التحقيقات فيها مطلع الشهر الجاري، حيث كشفت مصادر قضائية، أن نيابة برشلونة طعنت أمام إحدى الدوائر القضائية على القرار الصادر في الرابع من الشهر الجاري، برفض إعادة فتح التحقيق في القضية المذكورة التي كانت قد حفظت من قبل.

ويذكر أن النيابة العامة طالبت بإعادة فتح التحقيق في هذه القضية واقترحت خضوع ابن عم اللاعب الفرنسي السابق لكشف طبي لإثبات ما إذا كان هو المتبرع الحقيقي بالكبد أم لا.

ورفضت المحكمة مطلع الشهر الجاري هذا الطلب لعدم وجود أدلة جديدة تستدعي إعادة فتح التحقيق الذي تم حفظه في أبريل الماضي.