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بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد ابتلاع الأرض لسيدتان بتركيا

بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد ابتلاع الأرض لسيدتان بتركيا
أنقرة(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، أثناء وقوع ” انهيار أرضي ” في أحد أحياء مدينة ” ديار بكر ” جنوبي تركيا، بالتزامن مع مرور سيدتين في أحد الشوارع.

وأوضح ” مقطع الفيديو ” ، سقوط سيدتين خلال عودتهما إلى منزلهما في حفرة كبيرة، بعد وقوع إنهيار أرضي، لافتة إلى أن السيدتين هن ” طبيبة وممرضة ” تعملان في أحد المراكز الطبية.

وأشارت “وسائل الإعلام ” ، ٱلى أن العشرات من الأهالي هرعوا إلى موقع سقوط السيدتين لإنقاذهما، بعد ابتلاع الأرض لهما، وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدتين اللتان نجتا من الموت وأصيبتا بجروح طفيفة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56815 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,,, سبحان من انجاهما ,,

[ عدد التعليقات: 56815 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,,, سبحان من انجاهما ,,

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