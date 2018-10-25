بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد ابتلاع الأرض لسيدتان بتركيا

أنقرة(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، أثناء وقوع ” انهيار أرضي ” في أحد أحياء مدينة ” ديار بكر ” جنوبي تركيا، بالتزامن مع مرور سيدتين في أحد الشوارع.

وأوضح ” مقطع الفيديو ” ، سقوط سيدتين خلال عودتهما إلى منزلهما في حفرة كبيرة، بعد وقوع إنهيار أرضي، لافتة إلى أن السيدتين هن ” طبيبة وممرضة ” تعملان في أحد المراكز الطبية.

وأشارت “وسائل الإعلام ” ، ٱلى أن العشرات من الأهالي هرعوا إلى موقع سقوط السيدتين لإنقاذهما، بعد ابتلاع الأرض لهما، وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدتين اللتان نجتا من الموت وأصيبتا بجروح طفيفة.