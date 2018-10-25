بالفيديو.. كاميرا مراقبة ترصد ابتلاع الأرض لسيدتان بتركيا
تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، أثناء وقوع ” انهيار أرضي ” في أحد أحياء مدينة ” ديار بكر ” جنوبي تركيا، بالتزامن مع مرور سيدتين في أحد الشوارع.
وأوضح ” مقطع الفيديو ” ، سقوط سيدتين خلال عودتهما إلى منزلهما في حفرة كبيرة، بعد وقوع إنهيار أرضي، لافتة إلى أن السيدتين هن ” طبيبة وممرضة ” تعملان في أحد المراكز الطبية.
وأشارت “وسائل الإعلام ” ، ٱلى أن العشرات من الأهالي هرعوا إلى موقع سقوط السيدتين لإنقاذهما، بعد ابتلاع الأرض لهما، وتمكن الأهالي من إنقاذ السيدتين اللتان نجتا من الموت وأصيبتا بجروح طفيفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36879 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحظ الشين
يلاحق المقرودين ويطلع لهم حتى من تحت الأرض😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56815 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,,, سبحان من انجاهما ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56815 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,,, سبحان من انجاهما ,,