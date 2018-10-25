بالصور.. ” المرور ” يحذر من أحد أسباب وقوع الحوادث بطريقة مخيفة

علي القحطاني (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، من أحد الأسباب الرئيسية المسببة لوقوع حوادث المرور.

ونشر ” المرور السعودي ” على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، مجموعة من الصور لإحدى الحوادث، معلقًا أن الانشغال بغير الطريق كان المسبب الرئيسي لهذا الحادث.

واختتم المرور: ” نرجو الابتعاد عن استخدام الجوال أثناء القيادة، ونتمنى لكم السلامة دائمًا ” .