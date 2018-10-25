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بالصور.. ” المرور ” يحذر من أحد أسباب وقوع الحوادث بطريقة مخيفة

بالصور.. ” المرور ” يحذر من أحد أسباب وقوع الحوادث بطريقة مخيفة
علي القحطاني (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، من أحد الأسباب الرئيسية المسببة لوقوع حوادث المرور.

ونشر ” المرور السعودي ” على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، مجموعة من الصور لإحدى الحوادث، معلقًا أن الانشغال بغير الطريق كان المسبب الرئيسي لهذا الحادث.

واختتم المرور: ” نرجو الابتعاد عن استخدام الجوال أثناء القيادة، ونتمنى لكم السلامة دائمًا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56815 ] نشر منذ 16 دقيقة

حوادث مرعبه ، الله يكفينا الشر ,,

,,اسأل الله السلامة لي ولمن يقرا ولكافة المسلمين ,, آمين ,,

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