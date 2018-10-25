والد التوأم السيامي يكشف السبب وراء إجراء العملية بالمملكة وطريقة تعامل الأطباء

سعيد العجل(صدى):

في إطار عملية فصل التوأم السيامي السعودي ” شيخة وشموخ ” ، تأكدت ” صدى ” من مصادرها من نجاح العملية، ودخولها في المرحلة الأخيرة.

من جانبه، قال والد الطفلتين مشعل العتيبي أبو العنود، إن ابنتيه في آخر مرحلة من العملية وهي ” الترميم ” ، مؤكدًا أن العملية هي إنجاز لوطننا خاصة وأن الكادر الطبي هو سعودي بالكامل، ما يجعلنا نفتخر بالإنجازات التي تقدمها المملكة لأبنائها ولكافة أبناء دول العالم.

وأضاف ” أبو العنود ” في حوار خاص مع صحيفة ” صدى ” ، أنه تفائل خيرًا بعدما علم أنهما توأم سيامي، وذلك لأن المملكة أصبحت رائدة في القيام بمثل تلك العمليات، مؤكدًا أن هناك حالات تأتي من خارج المملكة لإجراء العملية، مضيفًا : ” نحن السعوديين أقرب لعلاج هذه الحالات ” .

وعن تعامل الفريق الطبي، أكد أنهم يعاملون البنتان كأنهما أبنائها، مشيرًا إلى أنه قابل الدكتور عبدالله الربيعة وأكد له أنهما بناته، مضيفًا : ” هم بنات الوطن أول شي ” .

وكانت العملية قد بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ويترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوأم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.