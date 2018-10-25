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” جزائية مكة ” تصدر حكمها على محتضنة ماجد المهندس

” جزائية مكة ” تصدر حكمها على محتضنة ماجد المهندس
نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس.
وقضت المحكمة على الفتاة، بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها.

وكانت حفلة الفنان ماجد المهندس التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بسوق عكاظ، قد شهدت احتضان فتاة للفنان بشكل مفاجئ وهو يغني على المسرح.

ولاقى الأمر، رفض عارم من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة الفتاة على سلوكها المشين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3193 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحضن قيمته سجن سنه
وش يفيد اذا قل الحياء وش يفيد

[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 18 دقيقة

مافي جلد على الاقل
لابد من العقاب عشان لو تكرر هذا الفعل بالمستقبل لا تكون هذي قاعدة مثل هذيك لابد ان تتعاقب من تفعل نفس الفعل

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