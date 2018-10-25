” جزائية مكة ” تصدر حكمها على محتضنة ماجد المهندس

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس.

وقضت المحكمة على الفتاة، بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها.

وكانت حفلة الفنان ماجد المهندس التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بسوق عكاظ، قد شهدت احتضان فتاة للفنان بشكل مفاجئ وهو يغني على المسرح.

ولاقى الأمر، رفض عارم من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة الفتاة على سلوكها المشين.