” جزائية مكة ” تصدر حكمها على محتضنة ماجد المهندس
أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس.
وقضت المحكمة على الفتاة، بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها.
وكانت حفلة الفنان ماجد المهندس التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بسوق عكاظ، قد شهدت احتضان فتاة للفنان بشكل مفاجئ وهو يغني على المسرح.
ولاقى الأمر، رفض عارم من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة الفتاة على سلوكها المشين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3193 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحضن قيمته سجن سنه
وش يفيد اذا قل الحياء وش يفيد
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 18 دقيقة
مافي جلد على الاقل
لابد من العقاب عشان لو تكرر هذا الفعل بالمستقبل لا تكون هذي قاعدة مثل هذيك لابد ان تتعاقب من تفعل نفس الفعل