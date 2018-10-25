” آل الشيخ ” يوجه بمتابعة الوضع الصحي للمعلق الرياضي محمد رمضان

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الرياضة، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” ‏وجهت بمتابعة حالة الأستاذ ” محمد رمضان ” الصحية، وظروفة الأسرية بصورة عاجلة.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، في تغريدته، أن الرمضان يستحق كل الاهتمام لما قدمه في مشواره الرياضي.

والجدير بالذكر أن المعلق ” محمد رمضان ” وُلد في مكة المكرمة في عام 1933، ودرس ” رمضان ” في جامعة الملك سعود، وابتعد خلال الفترة الماضية عن التعليق الرياضي بسبب المرض.