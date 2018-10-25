بالفيديو.. موجة غبار ضخمة تجتاح الرس بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، موجة غبار ضخمة تدخل اجواء مدينة الرس بالقصيم، اليوم الخميس.

وأكد خبراء الطقس، على أن الغبار ناتج عن رياح هابطة مصاحبة للسحب الغزيرة غرب القصيم، موضحين أنها لن تستمر طويلًا.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت قي تقريرها حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ” .