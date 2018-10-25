بالصور.. الأخضر تحت 19 عامًا يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب طاجيكستان

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تحضيراته اليوم الخميس لمواجهة منتخب طاجيكستان مساء غدٍ الجمعة، ضمن بطولة كأس آسيا.

وقام الفريق بحصة تدريبية عمد الجهاز الفني فيها إلى تطبيق تمارين تكتيكية، تلاها مران على الكرات العرضية هجوميًا ودفاعيًا.

وعلى هامش التدريبات قال لاعب الأخضر الشاب تركي العمار قبل مواجهة طاجيكستان: نطمح للعلامة الكاملة في دور المجموعات، ودعم جماهير الأخضر لنا مهم من أجل تحقيق اللقب.

وأضاف : لاعب الأخضر الشاب مخير الرشيدي قبل مواجهة طاجيكستان: المباراة لن تكون سهلة، وأعيننا على المركز الأول ” .