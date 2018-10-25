للمرة الأولى إنطلاق القمة الإسبانية بدون ” ميسي ورونالدو “

نواف السالم(صدى):

يغيب الغريمان ” ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو ” ، عن القمة الإسبانية التي ستقام يوم الأحد القادم، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك لأول مرة منذ عام 2007 م.

ويتعرض ” جولين لوبتيغي ” مدرب ريال، لضغوط وانتقادات حادة بعدما بقي خمس مباريات دون أي فوز واستمر ثماني ساعات ودقيقة واحدة دون أي هدف، قبل أن يحقق فوزا غير مقنع 2-1 أمام فيكتوريا بلزن وأطلقت الجماهير بعدها صيحات الاستهجان ضد اللاعبين.

وأوضحت ” تقارير إعلامية ” ، أن أي نتيجة سلبية لريال في ضيافة غريمه ستعني انتهاء مسيرة المدرب البالغ عمره 52 عام في سانتياغو برنابيو.

وقال ” لوبتيغي ” : لم نفز دائما عندما كنا نستحق ذلك لكن هذا حال كرة القدم.

وأضاف ” مدرب الريال ” ، خضنا سلسلة من المباريات دون فوز بينما هدفنا هو الانتصار حتى في الظروف غير السهلة، نريد استعادة الثقة بشكل تدريجي ويجب مواصلة العمل.

وأكد ” لوبيتغي ” ، أننا سنخوض مباراة تمنحنا الكثير من الدوافع الأحد القادم.

ويتصدر ” برشلونة ” ، الذي سيفتقد نجمه ميسي بسبب الإصابة، الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريقين في أشرس صراع على اللقب في سنوات، ويأتي ريال مدريد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وعلق مدرب برشلونة ” إرنستو فالفيردي” على غياب ميسي قائلًا: ” نريد دائماً اللعب بشكل جماعي كفريق لكن عندما يلعب ميسي يمنحنا لمسة من العبقرية التي تكون استثنائية ” .

وتنطلق الجولة يوم الجمعة حيث يلعب إسبانيول صاحب المركز الثاني مع ريال بلد الوليد المتألق وسط محاولة لفرض الضغط على برشلونة قبل مباراة القمة.

ويوم السبت سيلعب أتلتيك بلباو على أرضه مع فالنسيا، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفاً على أتلتيكو مدريد خامس الترتيب مساء ذلك اليوم.

وسيلعب ألافيس ثالث الترتيب مع فياريال، بينما يستضيف إشبيلية صاحب المركز الرابع منافسه ويسكا فريق الذيل ضمن مباريات يوم الأحد.