الجبير: حديث ولي العهد بمبادرة الاستثمار أكد على قوة اقتصادنا

عادل الحربي (صدى):

هنأ وزير الخارجية، عادل الجبير، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيدًا بحديث سموه الذي أكد على قوة اقتصاد المملكة.

وقال ” الجبير ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً ” .

وأضاف : ” حديث سيدي ولي العهد بـ منتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر ” .

واختتم : ” ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة ” .