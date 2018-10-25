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الجبير: حديث ولي العهد بمبادرة الاستثمار أكد على قوة اقتصادنا

الجبير: حديث ولي العهد بمبادرة الاستثمار أكد على قوة اقتصادنا
عادل الحربي (صدى):

هنأ وزير الخارجية، عادل الجبير، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيدًا بحديث سموه الذي أكد على قوة اقتصاد المملكة.

وقال ” الجبير ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً ” .

وأضاف : ” حديث سيدي ولي العهد بـ منتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر ” .

واختتم : ” ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56817 ] نشر منذ 2 ساعتين

الى الامام يابلادي الى الامام ، حفظكم الله ,,

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