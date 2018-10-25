الجبير: حديث ولي العهد بمبادرة الاستثمار أكد على قوة اقتصادنا
هنأ وزير الخارجية، عادل الجبير، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيدًا بحديث سموه الذي أكد على قوة اقتصاد المملكة.
وقال ” الجبير ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً ” .
وأضاف : ” حديث سيدي ولي العهد بـ منتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر ” .
واختتم : ” ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56817 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى الامام يابلادي الى الامام ، حفظكم الله ,,