العثور على جثمان طفل جرفته السيول في الحجرة

علي العنزي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية اليوم الخميس، على جثة طفل جرفته السيول في محافظة الحجرة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الطفل في الثانية عشرة من عمره، وهو أحد طلاب الصف الأول متوسط بمدرسة أبو جعفر المنصور بالحجرة.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الأن بيان رسمي بالواقعة، حيث إنها ليست الواقعة الأولى اليوم، حيث توفى المواطن شايم بيحي العنزي، الذي حاول إنقاذ أحد الأطفال بعد سقوطه في الوادي من جراء السيول، إثر جرف السيول له في وادي إسبطر بمحافظة الشملي بمنطقة حائل.

وحذر الدفاع المدني اليوم الخميس، المواطنين، والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

إقرأ ايضآ: