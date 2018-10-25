بالفيديو.. قصة مؤثرة للفنان ماجد المهندس عن ابنه

أماني الغامدي(صدى):

للفنان العراقي ماجد المهندس، ابن مقبل على المرحلة الجامعية، إلا أنه لا يعيش معه بشكل دائم، فهو يعيش منذ سنوات طويلة بشكل أساسي مع والدته في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تلقى ” المهندس ” ، اتصالًا قبل عشر سنوات من ابنه على الهواء مباشرة في برنامج ” كلمة فصل ” وبكى حينها تأثرًا بكلمات طفله له حيث ردد مرارًا له ” أحبك بابا ” .

ويحرص الفنان على ألا يسرب أي صور لابنه، وفور أن تم تداول صورة لصبي قيل أنها لولده، سارع على الفور بنفي الأمر، وأكد أنه لا توجد صورا لابنه متداولة في الإعلام.

يذكر أن اليوم يحل ذكرى الميلاد الـ47 للفنان العراقي ماجد المهندس.