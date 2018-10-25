بالفيديو.. سمير غانم يكشف حقيقة زواجه من صومالية

أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان المصري سمير غانم، إنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، موضحًا أنه تزوج بها في بداية مشواره الفني، لمدة عام واحد فقط، إذ لم يستمر الزواج.

وتابع سمير، خلال برنامج كل يوم، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، عبر قناة ON E، أن من شجعه على الزواج بها هو صديقه الممثل الراحل الضيف أحمد، لافتًا إلى أنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح.”

وأضاف أنه مكتشف رقصة الكيكي، إذ أن المخرج الراحل حسن الإمام كان السبب في رقصه لها، وذلك بعد تأخر سعاد حسني عن تصوير المشهد، “قال لي: يا سمير تعرف ترقص الرقصة دي؟ فقلت له: أه، ورقصتها”.

واستطرد سمير غانم، ، أن بعد انتشار رقصة كيكي، صديقته قامت بنشر فيديو للرقصة وكتبت هذه العبارة: “الرقصة دي بتاعة سمير غانم.”